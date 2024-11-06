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        Kırklareli'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:39
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        Kırklareli'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Yıldırım Mahallesi'nde İnanç Tokatlı'ya ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında bir kaplumbağa ve kirpi alevlerin içinden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Tarla sahibi Tokatlı, gazetecilere, hasat sezonunda biçerdöver operatörleriyle iletişime geçemediğinden tarlasını hasat ettiremediğini, yangında ürünün heba olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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