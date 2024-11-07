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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 08:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kamu düzeni ve güvenliği, asayiş, doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan güvenlik riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması gibi konular görüşüldü.

        Toplantıda, ekim ayı genel değerlendirilmesi de yapıldı.

        - Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Varol'u makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Varol'a bilgi verdi.

        Varol da, federasyon çalışmalarını anlattı.

        Ziyarette, Genel Başkan Vekili Rıdvan Durmaz, Genel Başkan Yardımcıları Taner Öztürk, Salih Köle, Hüseyin Kıran ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Seyit Cem Balta da bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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