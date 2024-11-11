Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu

Vali Turan ardından Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi de ziyaret etti.

Şaylan'dan odanın çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentin tarımda önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Turan, ilk olarak Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret edip, sohbet etti.

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