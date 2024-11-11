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        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:26
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        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan ziyaretlerde bulundu.

        Turan, ilk olarak Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret edip, sohbet etti.

        Şaylan'dan odanın çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentin tarımda önemli bir yerde olduğunu söyledi.

        Vali Turan ardından Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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