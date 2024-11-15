Toplantıda, eğitim öğretim yılının ilk sürecinde yapılan faaliyetler değerlendirilerek ortak sınavlar, resmi törenler, sosyal etkinlikler, projeler, kurslar ile öğrencilerin okula devam ve devamsızlık konuları görüşüldü.

Etkinliğe katılarak öğrencilere sürpriz yapan Arıca da kendi adına düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

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