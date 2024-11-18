Tüm vatandaşları kurslara davet eden Şahin, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.

Merkez Müdürü Hilal Şahin, dikiş ve kuaförlük kurslarına ciddi bir katılım olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklara teşekkür eden Pektaş, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.