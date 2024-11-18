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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da "Çocuklar Sanat ve Bilimle Buluşuyorlar" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:59
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da "Çocuklar Sanat ve Bilimle Buluşuyorlar" etkinliği düzenlendi.

        Lüleburgaz Belediyesince Yıldızları Sanat Akademisi'nde mandala, kukla, ebru, maske boyama ve topaç boyama etkinlikleri düzenlendi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

        Etkinliğe katılan çocuklara teşekkür eden Pektaş, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

        - Meslek edindirme kursları başladı

        Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezi'nde meslek edindirme kursları başladı.

        Merkez Müdürü Hilal Şahin, dikiş ve kuaförlük kurslarına ciddi bir katılım olduğunu söyledi.

        Tüm vatandaşları kurslara davet eden Şahin, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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