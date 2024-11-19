Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, AK Parti İl Başkanı Dağtaş'ı ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ı ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ı ziyaret etti.
Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Çalışmalarını anlatan Bulut, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Dağtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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