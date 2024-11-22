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        Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

        Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 08:28 Güncelleme: 22.11.2024 - 08:28
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        Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı
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        Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 219 plakalı hafif ticari araç, Kocahıdır Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi.

        Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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