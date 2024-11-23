Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olası müdahale için kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.

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