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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:33
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

        İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olası müdahale için kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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