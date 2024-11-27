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        Kırklareli'nde kahvehanede çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:47
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        Kırklareli'nde kahvehanede çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yılmaz Mahallesi Rahmi Pektaş Sokak'ta bir kahvehanede yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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