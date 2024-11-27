Kırklareli'nde kahvehanede çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yılmaz Mahallesi Rahmi Pektaş Sokak'ta bir kahvehanede yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.
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