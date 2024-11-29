Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde muhtarlar toplantısına katıldı

Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, bağımlılıkla mücadele, gıda israfı ile güvenlik çalışmaları gibi konular görüşüldü.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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