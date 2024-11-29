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        Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde muhtarlar toplantısına katıldı

        Kırklareli Valiliğince Vize ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:13
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        Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde muhtarlar toplantısına katıldı
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        Kırklareli Valiliğince Vize ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, bağımlılıkla mücadele, gıda israfı ile güvenlik çalışmaları gibi konular görüşüldü.

        Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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