Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.
Turan, Babaeski otoban gişelerinde oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında jandarma ekiplerinin çalışmalarını takip etti.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'den bilgi alan Turan, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.
Jandarma personeline de çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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