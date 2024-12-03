Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli'nin şirin bir kent olduğunu ifade eden Turan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, makamında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü ile Trakya Kastamonulular Derneği Başkanı İlhan İnan'ı kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.