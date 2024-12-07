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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 26'sı hükümlü 107 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 26'sı hükümlü 107 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:47
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 26'sı hükümlü 107 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 26'sı hükümlü 107 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, 107 şüpheli gözaltına alındı.

        Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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