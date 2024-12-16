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        Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:59
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        Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Derenin, Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İlçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

        İlçede yaşayan Alperen Dedeoğlu, gazetecilere, derenin bir süredir bulanık aktığını söyledi.

        Dere kenarında köpükler oluştuğunu, daha sonra da balık ölümleri görüldüğünü anlatan Dedeoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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