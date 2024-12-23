Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı

Sarıçam ise Türkiye'nin artık sağlık alanında dünyada örnek alınan bir ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Bu tür yatırımlar ile daha kaliteli hizmet verildiğini ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

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