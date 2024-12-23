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        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı

        Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:42
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        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
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        Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

        Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Bu tür yatırımlar ile daha kaliteli hizmet verildiğini ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sarıçam ise Türkiye'nin artık sağlık alanında dünyada örnek alınan bir ülke konumuna geldiğini kaydetti.

        Cerit de, aile sağlığı merkezi hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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