Kırklareli Valisi Turan, modern hayvancılık tesisini gezdi

Kentin adının tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkmasının önemli olduğuna değinen Turan, modern tesis sayısının da artmasını istediklerini kaydetti.

Kentin hayvancılıkta önemli bir noktada olduğunu ifade eden Turan, hayvan sayısı ve süt üretiminin artması için çalıştıklarını belirtti.

Vali Turan, Deveçatağı köyündeki tesisi gezerek, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile yetkililerden bilgi aldı.

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