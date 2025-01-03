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        Kırklareli Valisi Turan, modern hayvancılık tesisini gezdi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, modern hayvancılık tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:55
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        Kırklareli Valisi Turan, modern hayvancılık tesisini gezdi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, modern hayvancılık tesisini ziyaret etti.

        Vali Turan, Deveçatağı köyündeki tesisi gezerek, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile yetkililerden bilgi aldı.

        Kentin hayvancılıkta önemli bir noktada olduğunu ifade eden Turan, hayvan sayısı ve süt üretiminin artması için çalıştıklarını belirtti.

        Kentin adının tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkmasının önemli olduğuna değinen Turan, modern tesis sayısının da artmasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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