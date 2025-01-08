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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:44
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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