Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan mesajında, idarecilerin ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' düsturunu gözeterek görevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Mülki idare amirlerinin ülkenin kalkınması ve bekası, aziz milletinin huzur ve refahı için üstün bir vazife bilinciyle görev yaptığını belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Mülki idare amirleri olarak bizler, devleti temsil ederken sadece görev ve yetki sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda milletimize sevgi, şefkat ve güven sunma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Aziz milletimizin refahını ve mutluluğunu sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ulvi görevi yerine getirirken, devletin otoritesi ve gücüyle birlikte, şefkat elini de temsil ederek devlet, millet ilişkilerinde kilit bir rol oynuyoruz.

Bu vesileyle cennet vatanımızın dört bir yanında, devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle fedakarca görev yapan illerde vali, vali yardımcısı ve ilçelerimizde kaymakam olarak hizmet veren tüm mülki idare amirlerimizin İdareciler Günü'nü kutluyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu şerefli mesleği icra ederken görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm idarecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."