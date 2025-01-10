Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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