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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:23
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        Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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