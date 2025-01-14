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        Kırklareli'nde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 zanlı yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:37
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        Kırklareli'nde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 zanlı yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri,12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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