Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Vize ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL

        Vize ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, proje tanıtım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

        Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu ifade eden Turan, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Uyuşturucuyu kavanozla evinin bahçesine gömen kadın tutuklandı
        Uyuşturucuyu kavanozla evinin bahçesine gömen kadın tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karla kaplanan Yıldız Dağları ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor
        Karla kaplanan Yıldız Dağları ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor
        Kırklareli Valisi Turan'dan yarıyıl tatili mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan yarıyıl tatili mesajı
        Kırklareli'nde "Kış Tedbirleri" Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde "Kış Tedbirleri" Toplantısı yapıldı