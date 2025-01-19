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        Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:58
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        Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Kaynarca, Pınarhisar kavşağında trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimde 8 sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.

        Sürücülere idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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