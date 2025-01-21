Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D-80 karayolu Hamitabat mevkisinde Bora T. idaresindeki 34 P 6855 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde kullanılamaz geldi.
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