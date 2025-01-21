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        Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:17
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        Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        D-80 karayolu Hamitabat mevkisinde Bora T. idaresindeki 34 P 6855 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde kullanılamaz geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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