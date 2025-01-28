Kırklareli'nin tarihi belleği Yayla Mahallesi'nin estetik yapısı yenilenecek

Bölgede yapılacak projelerle estetik yapının güzelleştirileceğini ifade eden Bulut, toplantıda izlenecek yol haritası ve uygulama takviminin ele alındığını kaydetti.

Yayla Mahallesi'nin tarihi dokusunun korunması ve estetik yapısının yenilenmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı ofisinde AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Kırklareli'nin ilk yerleşim yeri olan ve kentin tarihi belleği olarak adlandırılan Yayla Mahallesi'nin estetik yapısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

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