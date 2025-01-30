Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, 200 litre gümrük kaçağı alkol, av tüfeği ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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