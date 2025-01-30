Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, dere yatağında bir kadının öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında iddianame hazırlandı
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, dere yatağında bir kadının öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Y.Y. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, soruşturma kapsamında Bilsen Pirpor'un 7 Eylül 2021'de öldürülmüş halde bulunduğu belirtildi.

        Muayene tutanağı ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, ölümün en geç 24 Ağustos 2021'de gerçekleştiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, soruşturma kapsamında sanık Y.Y'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.

        Y.Y'nin, Bilsen Pirpor'u 23 Ağustos 2021'de Hamitabat köyündeki teyzesinin yanına bırakıp yalnız başına Lüleburgaz ilçesine maaşını çekmeye gittiğini söylemesi üzerine kameraların incelendiğini ve Y.Y. ile Piror'un maaş çekmeye birlikte gittiklerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, iki kişinin aynı gün ve saatlerde telefon kayıtlarının aynı bölgede baz sinyali verdiği belirtildi.

        İddianamede, sanık Y.Y'nin ifadelerinde hayatın olağan akışına aykırı çelişkiler bulunduğu görüşüne yer verildi.

        HTS kayıtları, banka kamera kayıtları ve banka hesap hareketlerinin incelendiği belirtilen iddianamede, sanık Y.Y'nin Pirpor'u öldürdüğüne ilişkin deliller bulunduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlandı.

        Sanık Y.Y, 28 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

        - Olay

        Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi Edirne Asfaltı Kümeevler mevkisinde 7 Eylül 2021 dere yatağında bir kadının hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlenmişti.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, kadının Bilsen Pirpor olduğu tespit edilmişti.

        Yapılan araştırma sonrasında Pirpor ile birlikte yaşayan Y.Y. gözaltına alınmış, çelişkili ifadeleri ve bazı deliller doğrultusunda sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alı...
        Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alı...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı