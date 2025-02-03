Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli A.Y. ile E.A'yı ziynet eşyalarını almak için ihbarda bulunan kişinin evine geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bir kişi, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerin ziynet eşyalarını almaya geleceği yönünde İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

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