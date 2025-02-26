MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde köy ziyaretinde bulundu

Ziyarette Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partililer de yer aldı.

Durmaz daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti. Partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Durmaz, vatandaşların isteklerini dinledi.

Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere kentte gelen Durmaz, Armağan köyünü ziyaret etti.

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