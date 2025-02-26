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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde köy ziyaretinde bulundu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli'nde köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:56
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde köy ziyaretinde bulundu
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli'nde köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere kentte gelen Durmaz, Armağan köyünü ziyaret etti.

        Köy kütüphanesini gezen Durmaz, muhtar Recep Dal'dan bilgi aldı.

        Durmaz daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti. Partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Durmaz, vatandaşların isteklerini dinledi.

        Ziyarette Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partililer de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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