Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetim yapıldı
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, kent merkezinde özellikle camilerin olduğu bölgeler ile yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 2 dilenci yakalanarak, zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan üst aramasında bir dilencinin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi.
Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.
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