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        Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetim yapıldı

        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:06
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        Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetim yapıldı
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        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, kent merkezinde özellikle camilerin olduğu bölgeler ile yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında 2 dilenci yakalanarak, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

        Yapılan üst aramasında bir dilencinin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi.

        Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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