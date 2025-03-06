Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Yeşilayın önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Turan, sürdürülen projeleri desteklemeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Karakahya da çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, kadına karşı şiddet olaylarının sona ermesi için mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Kocakundakçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırklareli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının yarattığı en can yakıcı sorunun kadına karşı şiddet olduğunu söyledi.

Şiddet olaylarının sona ermesi için gayret gösterdiklerini anlatan Kocakundakçı, kadının onurlu, özgür, güvenli yaşam hakkını koruyacak, eğitimden istihdama, yönetim kademelerinden siyasi temsile kadar her alanda eşit bir şekilde var olmasını sağlayacak politikalar üretilmesi, insan haklarına dayalı, demokratik ve laik sosyal hukuk devletinin gereği olduğunu kaydetti.

Açıklamaya, komisyon üyeleri ve bazı avukatlar katıldı.