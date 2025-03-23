Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Pınarhisar Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Turan, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada oruç açmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Belediye Başkanı İhsan Talay ve protokol üyeleri de katıldı.