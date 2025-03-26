Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe katılan Tuncer, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ödünç kitap aldı.

Tuncer ve protokol üyeleri etkinlikte öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu.

Konferans salonunda devam etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, 61. Kütüphane Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Türk kültür ve medeniyetinin kadim bir tarihe ve kültürel derinliğe sahip olduğunu ifade eden Şen, bu medeniyetin aklın, bilimin ve hikmetin ışığında çağlar aşarak günümüze kadar zenginleşerek geldiğini belirtti.

Var olan kültürel zenginlikleri çocuklara ve gençlere aktarma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Onları kültürel kodlarından aldıkları ilhamla çağın hastalıklarından koruyarak yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda hiç durmadan ve yorulmadan çalışarak yaşayan ve üreten kütüphanecilik anlayışıyla fark yaratan projeler ortaya koyuyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz ile her yaştan okuyucularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu stratejik hedef doğrultusunda çalışarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kitapla ve okuma kültürüyle daha çok buluşturarak toplumumuzu tehdit eden, çağımızın en büyük hastalığı bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan koruyabileceğimize yürekten inanıyorum."