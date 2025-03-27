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        Okuldaki başarı dart oyunuyla sağlandı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Şaban Öğünç Ortaokulu'ndaki öğrenciler, dart oyunuyla başarılarını artırdı, devamsızlıklarını düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:40
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        Okuldaki başarı dart oyunuyla sağlandı
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Şaban Öğünç Ortaokulu'ndaki öğrenciler, dart oyunuyla başarılarını artırdı, devamsızlıklarını düşürdü.

        Şaban Öğünç Ortaokulu yönetimi, öğrencilerin başarılarını ve okula devamlılığını artırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle çalışma yaptı. Bu kapsamda okulda dart antrenörü Doğan Çapraz görevlendirildi. Çapraz'ın öncülüğünde başlayan dart çalışmaları, kısa sürede öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. Devamsızlığın azaldığını fark eden okul yönetimi, kız ve erkeklerden oluşan dart takımları kurdu.

        Okul Müdürü Süleyman Yetişken, AA muhabirine, okulda devamsızlık sorununun dart oyunuyla çözüldüğünü söyledi.

        Öğrencilerin sporla okulu sevdiklerini ifade eden Yetişken, "Devamsızlığı çözme noktasında spor ve bunun yanında dart çok önemli yer kapsıyor bizim okulumuzda. Öğrencileri sporla okulda tutmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek için dart burada önemli rol oynadı. Geçen yıldan bu yıla dart ile yüzde 35 ile 40 arasında sürekli devamsızlığı azalttık." diye konuştu.

        Dart antrenörü Doğan Çapraz da dartın öğrencilerin konsantrasyonlarına ve derslerdeki başarılarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

        Okulda kız ve erkekler olmak üzere iki takım kurduklarını anlatan Çapraz, günlük 2 saat antrenman yaptıklarını belirtti.

        Öğrencilerin bu sporu çok sevdiğini vurgulayan Çapraz, "Dartta dengeyi iyi kuran, konsantrasyonu iyi sağlayan, sakin atış yapan, atış tekniklerini düzgün yapan ve öğrenen her zaman bir adım önde. Bizde dartta bir söz vardır, öğrencilerimin de hepsi bilir, ‘Günlük 1 saat çalışmayla hepimiz dartçı olacağız.’ diye. Ama ben 1 saati az buluyorum 2 saat çalışmayla aramızdan milli sporcular çıkartacağız."

        - "Okula daha çok bağlandık"

        Öğrencilerden Tuana Aydın ise merakla başladığı dartta başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

        Dart antrenmanlarına katıldığında kendini huzurlu ve rahatlamış olarak hissettiğini anlatan Aydın, "Dart okul başarımda bana yardımcı oluyor. Mesela hızlı bir şekilde matematik sorularını artık daha kolay çözebiliyorum. Matematikte baya yardımcı oluyor, çünkü hesaplama çok oluyor dartta. Arkadaşlarımla spor yapıyorum, eğlenceli anlar geçiyor, başarı kazandırıyoruz okulumuza gururlanıyoruz. Tabi ki okula daha çok bağlandık." diye konuştu.

        - "Okuldaki başarımı da arttırdı"

        Dart takımı kaptanı Birol Can Tetik de dart ile geçen yıl tanıştığını ve çok sevdiğini anlattı.

        Dartın çok eğlenceli bir spor olduğunu vurgulayan Tetik, "Okuldaki başarımı da arttırdı. Matematikte iyi değildim, matematikte çok öne çıkardım kendimi. Bundan sonra milli sporcu olmayı istiyorum." dedi.

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