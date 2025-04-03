Kırklareli'nde biyosidal (kimyasal veya biyolojik etki gösteren ilaç) eğitimi verilecek.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Eğitimin 15-17 nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, kayıtların 11 nisan tarihinde sona ereceği kaydedildi.

İlkyardım, kişisel koruyucu donanım, dezenfektanlar, koruyucular, haşere kontrolü için kullanılan ürünlerin etkileri, uygulama araçları ve kullanımı, kronik zehirlenmeler, biyosidal ürünlerin depolanması ve taşınması gibi konularda bilgilerin verileceği ifade edilen açıklamada, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.

- Kanola ve hububatların gelişimi incelendi

Babaeski ilçesinde ekilen kanola ve hububatların gelişimi incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekili kanola ve hububat tarlalarında kontrollerde bulundu.

Bitkilerin fenolojik gelişim süreçlerini takip eden ekipler, ayrıca çeşitli zararlılara karşı da üreticileri bilgilendirdi.