Anadolu Ajansı 105 yaşında
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
Cerit, Anadolu Ajansının Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Cerit, ajans personeline çalışmalarında başarılar diledi.
Yıldırım da Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.
AA'nın dünyanın en köklü basın kuruluşlarının başında geldiğini belirten Yıldırım, Anadolu Ajansının 105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışını sürdürdüğünü kaydetti.
Karakahya da, AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade etti.
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