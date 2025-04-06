Anadolu Ajansı 105 yaşında

Karakahya da, AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade etti.

AA'nın dünyanın en köklü basın kuruluşlarının başında geldiğini belirten Yıldırım, Anadolu Ajansının 105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışını sürdürdüğünü kaydetti.

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