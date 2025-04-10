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        Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak görevine başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Bülent Şengörür'den devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:47
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak görevine başladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Bülent Şengörür'den devraldı.

        Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Senato Toplantı Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi.

        Prof. Dr. Ak, salona gelişinde rektör yardımcıları ve senato üyesi akademisyenler tarafından karşılandı.

        Devir teslim töreni Kırklareli Üniversitesi tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

        Ak, törende yaptığı konuşmada, kendisine görevi layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ak, 8 yıl boyunca Kırklareli Üniversitesinde rektörlük görevinde bulunan Şengörür'ü katkılarından dolayı kutladı.

        Devir aldığı görev ile bundan önce yapılan hizmetleri devam ettirerek daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Ak, "Kırklareli Üniversitesi olarak biz bir aileyiz. Çok uzun zamandır buradayım ve görev yapıyorum. Kırklareli Üniversitesinin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Güzel işler yapacağız. Bizim yapacağımız geçmişten gelen gücü bundan sonra umutla devam ettirmek. Bu yolculukta inşallah hep beraber gideceğiz. Birlik olur, birlikte çalışmaya devam edersek aşamayacağımız hiçbir zorluk olmayacaktır. İnşallah güzel projelerle de geçmişte olanı geleceğe daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

        Şengörür de Kırklareli Üniversitesinde güzel ve başarılı işlere imza attıklarını belirtti.

        Görevini Ak'a devretmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin daha da başarılı işlerle adını duyuracağına inandığını kaydetti.

        Törende, görevi devreden Şengörür, Ak'a çiçek takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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