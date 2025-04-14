Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler devam ediyor.

Ak, üniversite akademik personelini makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Kırklareli Üniversitesini akademik eğitim alanında daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

- İlaçlama çalışması

Kıyıköy beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Kıyıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı yazılı açıklamada sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sinek artışının önüne geçmek amacıyla beldede ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

Beldede sulak alanların, foseptik çukurlarının, sazlık ve çalılık alanlarının ilaçlandığını ifade eden Özen, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü bildirildi.