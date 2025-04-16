Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, köy ziyaretlerinde bulundu.
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, köy ziyaretlerinde bulundu.
Kaymakam Bayram, Balaban, Sarpdere ve Gökyaka köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Bayram, daha sonra köylerde devam eden yatırımları inceledi.
Yürütülen çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi alan Bayram, köylere yapılan yatırımlara önem verdiklerini söyledi.
- Akülü sandalye yardımı
Lüleburgaz ilçesinde ihtiyaç sahibine engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında ilçede ziyaretlerde bulundu.
Yüce, bir ev ziyaretinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşın akülü sandalye ihtiyacı olduğunu belirledi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafınca ihtiyaç sahibine engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
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