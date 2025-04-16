Japon deprem uzmanı Moriwaki, Kırklareli'nde "14. Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi "14. Kariyer Günleri" etkinliğinde konuştu.

Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Japonya'da kariyer planlamasının çocukluk yaşta yapıldığını söyledi.

İlkokul döneminde çocukların kariyer süreçlerine ilişkin projeler hazırladığını ifade eden Moriwaki, hazırlanan projelerin öğretmenler tarafından değerlendirilerek yeteneklerine göre yönlendirmeler yaptığını belirtti.

Kızların el işleri ve yemekler, erkeklerin de tahta işleri, makine ve mimarlık üzerine projeler ürettiğini aktaran Moriwaki, kendisinin de bu süreçte mimarlığı seçtiğini kaydetti.

Mimarlık üzerine araştırmalar yaptığını ve hedef belirlediğini dile getiren Moriwaki, "Mimar olmak için ne yapmak lazım diye araştırdım. Bunu bir kağıda yazdım ve yatağımın ucuna koydum. Her zaman ona bakarak hedefimi unutmuyordum." diye konuştu.

Hedefine göre eğitim sürecini planladığını ve tamamladığını aktaran Moriwaki, şöyle devam etti: