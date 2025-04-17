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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Ballıkız" kabak çeşidi demonstrasyon alanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Ballıkız" kabak çeşidi demonstrasyon alanı oluşturuldu.

        Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Ballıkız" kabak çeşidi Pehlivanköy ilçesindeki demonstrasyon alanına ekildi.

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip etti.

        Doğan, yaptığı açıklamada, demonstrasyon çalışmaları kapsamında "Ballıkız" kabak çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini söyledi.

        Tarımsal ürünlerin çeşitlerini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Doğan, deneme çalışmaları sonuçlarını takip ederek üreticilerle de paylaşacaklarını belirtti.

        - "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası yapıldı

        Kırklareli'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" il turnuvası düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen turnuvada, ilçe yarışmalarında başarılı olan farklı yaş gruplarından öğrenciler, küre, equilibrio, motif, pentago, kulami, abluka gibi oyunlarda rakipleriyle mücadele etti.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Efendi Dayan da turnuvayı takip etti.

        Turnuvada başarılı olan öğrencilere hediyeleri verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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