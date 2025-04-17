Kırklareli'nde "Ballıkız" kabak çeşidi demonstrasyon alanı oluşturuldu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Ballıkız" kabak çeşidi Pehlivanköy ilçesindeki demonstrasyon alanına ekildi.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, demonstrasyon çalışmaları kapsamında "Ballıkız" kabak çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini söyledi.

Tarımsal ürünlerin çeşitlerini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Doğan, deneme çalışmaları sonuçlarını takip ederek üreticilerle de paylaşacaklarını belirtti.

- "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası yapıldı

Kırklareli'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" il turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen turnuvada, ilçe yarışmalarında başarılı olan farklı yaş gruplarından öğrenciler, küre, equilibrio, motif, pentago, kulami, abluka gibi oyunlarda rakipleriyle mücadele etti.