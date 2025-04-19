Kırklareli Valisi Turan, Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemede bulundu

Turan'a Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de eşlik etti.

Bu tür çalışmalarının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade eden Turan, sondaj çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

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