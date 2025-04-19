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        Kırklareli Valisi Turan, Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Lüleburgaz ilçesinde çalışmaları süren Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:55
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        Kırklareli Valisi Turan, Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Lüleburgaz ilçesinde çalışmaları süren Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemede bulundu.

        Turan, çalışmaların devam ettiği alanı gezerek TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den bilgi aldı.

        Bu tür çalışmalarının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade eden Turan, sondaj çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

        Turan'a Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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