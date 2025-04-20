Trakya'da geçen ay 3 bin 726 konut satıldı
Trakya'da mart ayında 3 bin 726 konutun satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da mart ayında 3 bin 726 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 110 bin 795 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 737 konut, Edirne'de 545 konut, Kırklareli'nde ise 444 konut satışı gerçekleşti.
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