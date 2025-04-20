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        Trakya'da geçen ay 3 bin 726 konut satıldı

        Trakya'da mart ayında 3 bin 726 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:29
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        Trakya'da geçen ay 3 bin 726 konut satıldı
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        Trakya'da mart ayında 3 bin 726 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 110 bin 795 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 2 bin 737 konut, Edirne'de 545 konut, Kırklareli'nde ise 444 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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