İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti

Bazı vatandaşlar seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini seyrediyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ilkbahar yağışlarıyla derelerdeki su seviyesi arttı. Mert Gölü'ne akan dereler gölün doluluk oranını artırdı.

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