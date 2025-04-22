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        İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti

        Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 08:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:57
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        İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti
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        Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşti.

        Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ilkbahar yağışlarıyla derelerdeki su seviyesi arttı. Mert Gölü'ne akan dereler gölün doluluk oranını artırdı.

        Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

        İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

        Bazı vatandaşlar seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini seyrediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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