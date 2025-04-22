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        Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor

        Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:53
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        Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor
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        Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

        Taburcu olan Levent Yüzer, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

        Havuza bir çocuğun düştüğünü görür görmez kendisinin de havuza girdiğini ifade eden Yüzer, "Havuzda elektrik kaçağı varmış biz de yakalandık." dedi.

        Sigortaların kapatılmasını istediğini belirten Yüzer, kendisinin ardından havuza giren 2 kişinin de akıma kapıldığını ifade etti.

        Sigorta kapatılınca havuzdan çıktıklarını söyleyen Yüzer, şöyle konuştu:

        "Sağ olsun müşteri olarak bulunan bir hemşirenin ilk müdahalesi ve kısa sürede ambulanslar gelince yaralılara müdahale edildi. Hepimiz hastaneye götürüldük. Kalp elektrosu çekildi, kan alındı, serum bağlandı. Çok şükür iyiyim. Yaralılara Allah’tan acil şifa diliyorum, tez zamanda Allah sevdiklerine bağışlar. Hayat kurtarma demeyelim de üzerimize düşen görevi yaptık. Benim yerimde kim olsa herkes bunu yapardı, yapmalı da zaten. Ama böyle olaylarda daha soğukkanlı ve serinkanlı kalmak çok önemli."

        - 3 kişinin tedavisi devam ediyor

        Yayla Mahallesi'ndeki önceki gün Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

        Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 2 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden, işletme sahipleri ve elektrikçilerin aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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