Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Taburcu olan Levent Yüzer, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Havuza bir çocuğun düştüğünü görür görmez kendisinin de havuza girdiğini ifade eden Yüzer, "Havuzda elektrik kaçağı varmış biz de yakalandık." dedi.

Sigortaların kapatılmasını istediğini belirten Yüzer, kendisinin ardından havuza giren 2 kişinin de akıma kapıldığını ifade etti.

Sigorta kapatılınca havuzdan çıktıklarını söyleyen Yüzer, şöyle konuştu:

"Sağ olsun müşteri olarak bulunan bir hemşirenin ilk müdahalesi ve kısa sürede ambulanslar gelince yaralılara müdahale edildi. Hepimiz hastaneye götürüldük. Kalp elektrosu çekildi, kan alındı, serum bağlandı. Çok şükür iyiyim. Yaralılara Allah’tan acil şifa diliyorum, tez zamanda Allah sevdiklerine bağışlar. Hayat kurtarma demeyelim de üzerimize düşen görevi yaptık. Benim yerimde kim olsa herkes bunu yapardı, yapmalı da zaten. Ama böyle olaylarda daha soğukkanlı ve serinkanlı kalmak çok önemli."