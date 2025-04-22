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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.

        Vali Turan, mahalle muhtarı Osman Özkılıç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Muhtarların çok önemli sorumluluklarının olduğunu ifade eden Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.

        - Motosiklet sürücüleri bilgilendirildi

        Vize ilçesinde motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

        Vize İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda sürücülere güvenli sürüş konusunda bilgi verildi.

        Eğitimin ardından sürücülere broşür verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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