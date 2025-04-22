Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Rektör Ak'ı ziyaret etti

Üniversitenin bilimsel gücüne, vizyonuna ve şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Bulut, üniversite ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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