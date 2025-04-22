Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Rektör Ak'ı ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Bulut, görevine yeni atanan Ak'a çalışmalarında başarı diledi.
Üniversitenin bilimsel gücüne, vizyonuna ve şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Bulut, üniversite ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bulut'a bilgi verdi.
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