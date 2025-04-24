Kırklareli'nde sis etkili oldu
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğlenden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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