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        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:09
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        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Turan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile alanı gezdi.

        Bölgede incelemede bulunan Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Turan, bölgede tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları yapıldığını söyledi.

        Yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, bölgenin son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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