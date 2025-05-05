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        Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı

        Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:17
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        Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı
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        Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, nisan ayı son birleşimine ait tutanak özeti okundu.

        Toplantıda gündem maddeleri öncesinde Meclis Başkanı Geriş, CHP Grup Başkanı Volkan Ertan ile AK Parti Grup Başkanı Hicret Şamil Karasu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı.

        Geriş, konuşmasında, saldırıların hiçbir türlüsünün kabul edilebilir olmadığını söyledi.

        Bir daha bu tür olaylarla karşılaşılmamasını temenni eden Geriş, CHP Genel Başkanı Özel'e de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Konuşmanın ardından gündem maddelerinden 2024 yılı gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine ilişkin talep plan ve bütçe komisyonuna, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünün gelişme konut alanı imar planı değişliği teklifi ise imar komisyonuna havale edildi.

        Toplantılar 9 Mayıs Cuma sona erecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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